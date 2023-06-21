МОК рассказал, когда примет решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции рассказал, когда будет принято решение об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Когда наступит подходящий момент, мы примем решением. Сейчас нужно наблюдать за тем, как развивается ситуация, это самое верное. В каждом виде спорта, в каждой федерации все по‑разному, если говорить откровенно. Есть совершенно независимые федерации, которые принимают собственные решения. Надеемся, они продолжат следовать рекомендациям МОК», - приводит «Матч ТВ» слова Адамса.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.