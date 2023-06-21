«Охота на ведьм». Депутат Свищев - о расследовании в адрес Исинбаевой и Тарпищева

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость о проведении МОК расследования в отношении двух членов организации из России.

«Очень похоже на охоту на ведьм. Всех, кто связан с Россией пытаются проверять на лояльность. Обидно слышать, что расследования проводят к таким культовым персонам в спорте, как Исинбаева, Тарпищев и Попов. Таких людей можно пересчитать по пальцам во всем мире. Они столько сделали для олимпийского движения. Если в ходе расследования они найдут к чему придраться и примут решение об их отстранении — это будет потеря для всего олимпийского движения. Больше всего потеряет МОК. Они уже сделали одну ошибку — отстранили наших спортсменов. Теперь не знают, как вернуть», - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что комитет по этике решил проверить Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам.

Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Тарпищев вступил в организацию в 1996-м.