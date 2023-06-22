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Президент МОК Бах заявил о глобальной угрозе мировому спорту

При этом руководитель организации умолчал о действиях МОК в этом направлении.
22 июня 2023 14:32
автор: Александр Евграфов

Мировой спорт находится под серьезной угрозой, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время внеочередной сессии организации.

«Ряд сил пытаются разрушить наши усилия. Если со стороны будут определять кого допускать, а кого - нет, то вскоре все соревнования будут проходить среди тех, кто совпадает по политическим взглядам. А это ведет к тому, что Олимпиада потеряет смысл», - сказал Бах.

Чиновник посетовал, что МОК оказался между двух огней, а решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду не будет легким. Между тем, МОК сам объявил об отстранении россиян от международных стартов.

Лишь в марте этого года исполком организации рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. В командных видах отстранение российских и белорусских спортсменов продолжается.

источник: МОК
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