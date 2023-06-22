Президент МОК обвинил Россию в нерациональной позиции по вопросу участия в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на заседании внеочередной сессии МОК назвал позицию России по вопросу допуска российских спортсменов к Олимпийским играм нерациональной.

«Мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами. Россия хочет, чтобы мы проигнорировали военный конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными», - сказал Бах.

Президент МОК раскритиковал Польшу за запрет в выдаче виз российским фехтовальщикам для участия в турнирах, а Киев за запрет украинским спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами.

В марте этого года исполком организации рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. В командных видах отстранение российских и белорусских спортсменов продолжается.