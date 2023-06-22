Президент МОК назвал хорошим призыв G7 недопустить российских спортсменов как представителей России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе выступления на внеочередной конференции МОК, назвал обращение саммита лидеров Большой семерки (G7), поддержавших рекомендации МОК, хорошим.

Лидеры G7 заявили о важности соблюдения независимости спортивных организаций, но наряду с этим отметили, что российские и белорусские спортсмены ни при каких условиях не могут принять участие в играх как представители своих стран.

«Две недели назад я встречался с Макроном, мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе», - отметил Бах.

В марте этого года исполком организации рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. В командных видах отстранение российских и белорусских спортсменов продолжается.