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Валуев призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Депутат Госдумы считает, что российской стороне важно остаться юридически правой.
Валуев призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпийские игры в Париже
23 июня 2023 16:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российским спортсменам важно не бойкотировать Олимпиаду и остаться юридически правыми в данной ситуации.

«Нам необходимо, пусть даже формально, но быть юридически правыми. Это нас должны отстранить, не мы должны бойкотировать Олимпиаду. Напомню, при бойкоте спортсмен, страна и федерация лишаются целых двух олимпийских циклов. В целом, этой позиции придерживаются и чиновники. Мы не можем позволить себе хлопнуть дверью, потому что нас оскорбили, оскорбляют и будут оскорблять. Это такая ментальная часть, а есть юридическая, в которой мы должны быть подкованы», - заявил Валуев в комментарии для «Матч ТВ».

В марте исполком организации рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. В командных видах отстранение российских и белорусских спортсменов продолжается.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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