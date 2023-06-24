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Россия не выплатила обязательный взнос в бюджет ВАДА

То же самое можно сказать и о США.
24 июня 2023 09:47
автор: Александр Кожевников

Две страны не выплатили обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Россия и США пока не выплатили взносы в ВАДА за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», - приводит слова представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Россия должна выплатить ВАДА $ 1,267 миллиона. Такую же сумму ВАДА выплачивают ежегодно Франция, Германия, Италия и Великобритания. Что касается США, то их взнос в ВАДА является наибольшим - американцы ежегодно выплачивают агентству 3,419 миллионов долларов.

С каждым годом сумма взноса стран в бюджет организации увеличивается примерно на 8 процентов.

источник: ТАСС
Россия не выплатила обязательный взнос в бюджет ВАДА
То же самое можно сказать и о США.
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