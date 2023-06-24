Россия не выплатила обязательный взнос в бюджет ВАДА

Две страны не выплатили обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Россия и США пока не выплатили взносы в ВАДА за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», - приводит слова представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Россия должна выплатить ВАДА $ 1,267 миллиона. Такую же сумму ВАДА выплачивают ежегодно Франция, Германия, Италия и Великобритания. Что касается США, то их взнос в ВАДА является наибольшим - американцы ежегодно выплачивают агентству 3,419 миллионов долларов.

С каждым годом сумма взноса стран в бюджет организации увеличивается примерно на 8 процентов.