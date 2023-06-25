Российских спортсменов не зовут на Олимпиаду в Париже

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, как проходит работа по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже.

«Олимпиада? Мы не будем уходить от этого вопроса. Как только МОК сформирует свою позицию по участию россиян и белорусов в Играх, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал, поэтому обсуждать детально рановато», - приводит «Матч ТВ» слова Позднякова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.