На Олимпиаде в Париже запретят продажу алкоголя

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже запретят употребление алкоголя во время соревнований, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

Причиной отказа от алкоголя стал закон Фрации, который запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий, а также регулирует правила рекламы алкоголя в стране.

Исключением станут площадки для обслуживания обладателей VIP-билетов. Здесь будет разрешено употребление пива и вин.

Олимпиада в Париже станет не первой, где запрещена торговля алкогольными напитками. В 2021 году такой запрет был введен в Токио, правда в Японии он был обоснован ограничениями в связи с пандемией коронавируса. На Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2012 и 2016 году, алкоголь был в свободном доступе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.