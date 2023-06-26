Алкоголь на Олимпиаде в Париже будут продавать только в VIP-зоне повышенного комфорта

Обладатели VIP-билетов на соревнования Олимпийских игр в Париже смогут приобрести алкогольные напитки в зоне повышенного комфорта, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на организаторов турнира.

По данным источника, стоимость билетов в зону повышенной комфортности существенно превышает другие. Например, билет на «Стад де Франс», где пройдут соревнования по легкой атлетике стоит 4900 евро без учета налогов. Обладатели билетов смогут помимо дегустации вина и пива посмотреть финал мужского забега на дистанцию 100 метров.

Ранее сообщалось, что организаторы Игр полностью запретили продажу и употребление алкоголя во время соревнований.

Олимпиада в Париже станет не первой, где запрещена торговля алкогольными напитками. В 2021 году такой запрет был введен в Токио, правда в Японии он был обоснован ограничениями в связи с пандемией коронавируса. На Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2012 и 2016 году, алкоголь был в свободном доступе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.