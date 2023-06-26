54-летняя Салуквадзе отобралась на свою десятую Олимпиаду

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе квалифицировалась на свои десятые Олимпийские игры.

Отметим, что на Европейских играх в Польше она стала четвертой в стрельбе из пистолета с 25 метров. Салуквадзе завоевала лицензию на участие в Играх-2024, которые пройдут в Париже.

Таким образом, Нино является единственной женщиной, которая примет участие в 10 Олимпиадах.

В составе сборной СССР она дебютировала на Играх в Сеуле-1988, где выиграла золото в стрельбе из пистолета (25 м). Также на ее счету серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронзовая награда в аналогичной дисциплине на ОИ-2008.