Александр Попов - о поездке на ОИ-2024: пришло время вспомнить о такой вещи, как самоуважение

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов высказался о том, стоит ли россиянам ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Лично мне кажется, что давно пришло время вспомнить о такой вещи, как самоуважение. И надо прекратить попытки угодить всем сразу. Та ситуация, в которой мы находились в 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро, в 2018-м в Пхёнчхане и в 2021-м в Токио, где российская команда выступала под нейтральным флагом, была следствием решения Спортивного арбитражного суда. То есть, иначе говоря, наказанием за определённые ошибки — карой неприятной, но заслуженной. То, что происходит сейчас, никакой логике не поддаётся в принципе», - приводит слова Попова RT.

Напомним, российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал допуск россиян и белорусов до международных стартов с определенными условиями - без флага, гимна и символики, а также без поддержки со стороны национальных федераций или государства.