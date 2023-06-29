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Чехия запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в стране

Запрет действует и в обратную сторону.
29 июня 2023 15:47
автор: Александр Кожевников

Правительство Чехии запретило спортсменам из России выступать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает sport.cz.

Кроме этого, чешское правительство запретило гражданам страны выступать в соревнованиях на территории России.

Ранее Олимпийсукий комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в любом статусе.

источник: Sport.cz
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