Чехия запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в стране

Правительство Чехии запретило спортсменам из России выступать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает sport.cz.

Кроме этого, чешское правительство запретило гражданам страны выступать в соревнованиях на территории России.

Ранее Олимпийсукий комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в любом статусе.