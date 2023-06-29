Чехия запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в стране

Правительство Чехии запретило спортсменам из России выступать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает sport.cz.
Кроме этого, чешское правительство запретило гражданам страны выступать в соревнованиях на территории России.
Ранее Олимпийсукий комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.
Напомним, МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в любом статусе.
источник: Sport.cz