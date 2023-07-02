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Григорий Родченков написал новую книгу о допинге в российском спорте

Главный разоблачитель российских спортсменов выпустил новую книгу.
02 июля 2023 13:04
автор: Виталий Овсянников

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустил свою вторую книгу «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

Как сообщает Daily Mail, в новой публикации автора будет рассказана более подробная история допинговой системы России. Вторая книга Родченкова будет основана на его дневниках, которые он успел вывезти из России.

Автор выразил надежду, что МОК не только обратит внимание на его публикацию, но и не допустит участия России в международных турнирах до того момента, пока в стране не будет переделана вся система подготовки атлетов.

источник: The Daily Mail
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