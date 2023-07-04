В МОК рассказали, повлияют ли беспорядки во Франции на проведение Олимпийских игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, повлияют ли беспорядки, проходящие во Франции, на проведение Олимпийских игр в Париже, которые должны начаться 26 июля 2024 года.

Напомним, в ходе протестов был повреждён тренировочный центр по водным видам спорта.

«Мы с сожалением о недавних инцидентах во Франции. Но мы полностью уверены в том, что оргкомитет и французские власти проведут успешные Олимпийские и Паралимпийские игры», — приводит Reuters слова пресс-службы МОК.

Добавим, что беспорядки во Франции продолжаются не один день, они начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка.