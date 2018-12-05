Юрий Ганус: Доступ к данным московской лаборатории должен быть открыт до 22 декабря - Советский спорт
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Олимпиада05 декабря 2018 11:27Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Юрий Ганус: Доступ к данным московской лаборатории должен быть открыт до 22 декабря

Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть открыт для представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 22 декабря

- У нас есть четкие сроки выполнения требований - до 31 декабря. Это формальный срок. Понятно, что это должно произойти в рабочее время. Формально это все должно быть сделано до 22 декабря. Времени немного, - заявил в Красноярске гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

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