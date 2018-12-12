CAS может вынести решение по делу Мутко не раньше апреля 2019 года - Советский спорт
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    • Олимпиада12 декабря 2018 10:53Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

    CAS может вынести решение по делу Мутко не раньше апреля 2019 года

    Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по делу бывшего министра спорта России Виталия Мутко не раньше апреля 2019 года.

    Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014». Позже чиновник оспорил это решение в CAS.

    «До рассмотрения дела Виталия Мутко по существу еще далеко. Стороны еще не закончили обмен письменными позициями. Вопрос о том, когда назначить заседание встанет в апреле 2019 года», – рассказал "Известиям" один из представителей Мутко в CAS.

    «Точная дата еще не назначена, но процесс запущен. Стоит учитывать, что CAS может принять решение о сохранении санкций, их смягчении или отмене», – сообщили в CAS.

    #мутко виталий леонтьевич#спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)
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