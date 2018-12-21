Почти 30 тысяч спортсменов прошли образовательный курс РУСАДА

Олимпиада 21 декабря 2018 14:59 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Исполком WADA восстановил статус РУСАДА.

Образовательный курс Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прошли почти 30 тысяч спортсменов и десять тысяч тренеров, сообщил директор департамента спорта высших достижений министерства спорта России Алексей Морозов.

«За 2018 год у нас прошли образовательный курс РУСАДА 29 625 спортсменов, 10 123 тренера, 1 537 врачей, – приводит «Р-Спорт» слова Морозова. – Всего было проведено 170 образовательных мероприятий по антидопингу и 80 семинаров для персонала сборных команд».

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил статус РУСАДА. При этом российская сторона до 31 декабря должна предоставить доступ экспертам WADA к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.