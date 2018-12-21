Минспорт РФ: Перед Токио-2020 надо серьезно подойти к вопросу акклиматизации

Олимпиада 21 декабря 2018 15:30 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал об особенностях подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Там буквально недавно в июле температура воздуха была 39 градусов жары, а на Олимпийских играх ожидается, что в среднем будет около 30 градусов, – приводит «Р-Спорт» слова Морозова. – При той влажности, что там, это очень сложно. Надо будет серьезно подойти к вопросу акклиматизации спортсменов».

В пятницу в Новогорске проходит расширенное заседание Коллегии Минспорта России.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.