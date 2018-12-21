Павел Колобков: Эксперты WADA удовлетворены визитом в Москву

Олимпиада 21 декабря 2018 15:55 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

До 31 декабря российская сторона должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

«У нас был визит WADA, сегодня он закончился, – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. – Есть рапорт, и мы продолжаем с WADA его обсуждение, там есть несколько технических моментов. Уверен, что придем к согласию. Эксперты WADA были удовлетворены этим визитом».

По словам Колобкова отчет о визите экспертов WADA будет подготовлен к концу декабря.

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил статус РУСАДА. При этом российская сторона до 31 декабря должна предоставить доступ экспертам WADA к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.