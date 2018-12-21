Павел Колобков: Будет еще один визит экспертов в московскую антидопинговую лабораторию

Олимпиада 21 декабря 2018 17:33 Источник: ТАСС

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируют совершить третий визит в московскую антидопинговую лабораторию.

- До конца года мы должны получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в московскую антидопинговую лабораторию. Будет еще один визит экспертов, - приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее министр спорта сообщил, что эксперты WADA удовлетворены результатами второго визита в лабораторию, который завершился в пятницу.