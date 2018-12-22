Эксперты WADA не получили данные из московской лаборатории. Их оборудование не сертифицировано по российским законам

Олимпиада 22 декабря 2018 11:01 Источник: WADA Автор: Спирин Дмитрий

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли в полном объеме получить желаемые данные из московской лаборатории..

Эксперты получили доступ в лабораторию, как и планировалось, а также извлекли некоторые данные. Однако они не смогли завершить процедуру из-за того, что их оборудование оказалось не сертифицировано по российским законам. Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Данный вопрос не поднимался на встрече представителей РУСАДА и WADA 28 ноября.

По договоренности с WADA Россия должна предоставить данные из лаборатории до 31 декабря, иначе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено официального статуса.

Глава экспертной группы Хосе Антонио Паскуаль напишет отчет, который будет рассмотрен комитетом по соответствию WADA 14-15 января.

В то же время отмечается, что зарубежные специалисты готовы продолжить работу в лаборатории незамедлительно, если российская сторона в кратчайшие сроки решит вопрос с сертификацией оборудования.