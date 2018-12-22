Юрий Ганус: Последствия невыполнения критического условия WADA будут разрушительными для нашего спорта

Олимпиада 22 декабря 2018 12:25 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что эксперты WADA не смогли получить все необходимые данные из московской лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования по российским законам.

- Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов. Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована Россия, это в наших интересах. Передача базы – это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов.

Вопрос передачи базы данных должен быть решен в ранее установленный срок – до 31 декабря, причем сделать это фактически нужно как можно раньше. Нужно искать возможности, а не причины.

Мы должны понимать, что в последний день года никто не будет дежурить у лаборатории в надежде, что хотя бы за несколько минут до полуночи доступ к данным будет все-таки открыт. А последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для нашего спорта.

Если мы не выполним в срок первое критическое условие, то очень серьезно подведем представителей в том же WADA, которые поверили заявлению российского руководства, поддержали и поддерживают возвращение чистого спорта России в мировое спортивное движение в очень сложное с политической точки зрения время, - цитирует Гануса агентство ТАСС.

Отчет комиссии WADA будет представлен 14-15 января. Комитет по соответствию организации может снова рекомендовать лишить РУСАДА официального статуса, если данные из московской лаборатории не будут предоставлены экспертам до 31 декабря.