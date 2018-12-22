Трэвис Тайгарт: WADA должно немедленно объявить РУСАДА о несоответствии

Олимпиада 22 декабря 2018 12:34 Источник: Stuff.co.nz Автор: Липкин Антон

Эксперты WADA не получили доступ к данным московской лаборатории из-за несертификационного оборудования.

Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно снова лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Накануне эксперты WADA завершили визит в Россию, но не получили доступа к всем требуемым данным Московской антидопинговой лаборатории из-за того, что их оборудование было не сертифицировано российским законом.

«Кто-то удивлен этим? – приводит Stuff.co.nz слова Тайгарта. – Надеюсь, руководство WADA усвоит этот урок и немедленно объявит РУСАДА о несоответствии. Все остальное будет очередным ножом в спину чистых спортсменов».

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил статус РУСАДА при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.