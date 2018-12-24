Павел Колобков: Ждем экспертов WADA хоть с завтрашнего дня - Советский спорт
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    • Олимпиада24 декабря 2018 16:12Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Павел Колобков: Ждем экспертов WADA хоть с завтрашнего дня

    Специалисты не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов.

    Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что Московская антидопинговая лаборатория готова вновь принять экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    «Все, что необходимо в согласии с нашими требованиями и целями, им было предоставлено, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Я не знаю, не готов сказать (о дате их третьего визита). Мы ждем их хоть с завтрашнего дня».

    Напомним, специалисты WADA, прибывшие в Москву на прошлой неделе, не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, которые хранятся в одном из зданий бывшей московской лаборатории.

    Работа была прервана из-за того, что оборудование, используемое экспертами WADA, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

    Ранее сообщалось, что WADA готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

    Получение до 31 декабря 2018 года доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории было одним из условий восстановления полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    #министерство спорта РФ#колобков павел анатольевич#wada#допинг
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