Павел Колобков: Ждем экспертов WADA хоть с завтрашнего дня

Олимпиада 24 декабря 2018 16:12 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Специалисты не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что Московская антидопинговая лаборатория готова вновь принять экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Все, что необходимо в согласии с нашими требованиями и целями, им было предоставлено, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Я не знаю, не готов сказать (о дате их третьего визита). Мы ждем их хоть с завтрашнего дня».

Напомним, специалисты WADA, прибывшие в Москву на прошлой неделе, не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, которые хранятся в одном из зданий бывшей московской лаборатории.

Работа была прервана из-за того, что оборудование, используемое экспертами WADA, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что WADA готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

Получение до 31 декабря 2018 года доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории было одним из условий восстановления полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).