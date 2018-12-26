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Олимпиада26 декабря 2018 13:28Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Павел Колобков: Уверен, что мы найдем общий язык с WADA

До 31 декабря Россия должна предоставить WADA доступ к базе данных московской лаборатории.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о переговорах с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по предоставлению базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«На протяжении нескольких месяцев шли переговоры, была переписка, и было принято решение, что доступ к пробам будет предоставлен в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ и по соглашению со Следственным комитетом, – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. – В России уже несколько лет ведется уголовное расследование о возможных нарушениях в лаборатории. Сейчас мы взаимодействуем с WADA. Уверен, что мы найдем общий язык.

Россия готова предоставить копии базы данных, конечно, в соответствии с законодательством. Осталось согласовать некоторые технические детали, вопросы использования конкретного оборудования».

Напомним, предоставление до 31 декабря 2018 года доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На прошлой неделе представители WADA посетили Москву, однако не смогли получить данные из-за того, что их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

#министерство спорта РФ#колобков павел анатольевич#wada#допинг
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