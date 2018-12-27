Гендиректор РУСАДА Ганус написал письмо Владимиру Путину

Олимпиада 27 декабря 2018 17:15 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус направил письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором предположил, что российский спорт может оказаться в изоляции, если WADA до 31 декабря не получит обещанные российской стороной данные из Московской антидопинговой лаборатории.

«Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России.

Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов.

Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта.

Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в Московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов Московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб.



При звоне курантов мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и, как следствие, спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов", - приводит текст письма агентство ТАСС.

Ранее комиссия WADA не смогла извлечь все необходимые ее специалистам данные из опечатанной московской лаборатории. Причиной стало то, что оборудование экспертов не было сертифицировано по российским законам.