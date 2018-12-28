Крэйг Риди: Мы постараемся приехать в Москву до 31 декабря, но все уже на каникулах

Олимпиада 28 декабря 2018 18:26 Источник: «Весь спорт» Автор: Липкин Антон

Россия должна предоставить экспертам WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о возможности приезда в Москву экспертов организации до 31 декабря для извлечения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

– Я сейчас нахожусь на отдыхе, вопросом занимается генеральный директор WADA Оливье Ниггли, – приводит «Весь спорт» слова Риди. – Но он сейчас также на каникулах. Единственное, что я могу вам сказать: мы сейчас стараемся решить последние сложности.

– Есть шанс, что эксперты WADA успеют приехать в Москву и получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря – крайнего срока, после которого российскому спорту обещаны новые санкции?

– Вам лучше спросить об этом российские власти (улыбается).

– Ну, они заявляют, что все в порядке и они ждут экспертов WADA.

– Отлично. Мы пытаемся уладить последние сложности.

– Но эксперты успеют приехать до 31 декабря?

– Мой ответ такой: мы постараемся приехать, но все уже на каникулах.

Напомним, на прошлой неделе комиссия WADA не смогла завершить работу по извлечению базы данных лаборатории из-за того, что ее оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Предоставление доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря является одним из условий возвращения статуса РУСАДА.