Алишер Усманов: WADA и РУСАДА уже начинают находить компромисс - Советский спорт
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Олимпиада28 декабря 2018 20:20Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Алишер Усманов: WADA и РУСАДА уже начинают находить компромисс

До 31 декабря Россия должна предоставить экспертам WADA доступ к базе данных московской лаборатории.

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов рассчитывает на окончательное восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА уже начинают находить какой-то компромисс, – сказал Усманов в эфире телеканала «Россия 24». – Будем надеяться, что в следующем году это завершится договором об окончательном возврате прав РУСАДА проводить допинг- контроль в российском спорте. Я в это верю и буду делать все, чтобы этот процесс ускорился».

Напомним, на прошлой неделе комиссия WADA не смогла завершить работу по извлечению базы данных лаборатории из-за того, что ее оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Предоставление доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря является одним из условий возвращения статуса РУСАДА.

#РУСАДА#wada#усманов алишер
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