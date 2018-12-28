Алишер Усманов: WADA и РУСАДА уже начинают находить компромисс

Олимпиада 28 декабря 2018 20:20 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

До 31 декабря Россия должна предоставить экспертам WADA доступ к базе данных московской лаборатории.

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов рассчитывает на окончательное восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА уже начинают находить какой-то компромисс, – сказал Усманов в эфире телеканала «Россия 24». – Будем надеяться, что в следующем году это завершится договором об окончательном возврате прав РУСАДА проводить допинг- контроль в российском спорте. Я в это верю и буду делать все, чтобы этот процесс ускорился».

Напомним, на прошлой неделе комиссия WADA не смогла завершить работу по извлечению базы данных лаборатории из-за того, что ее оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Предоставление доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря является одним из условий возвращения статуса РУСАДА.