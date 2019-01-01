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Олимпиада01 января 2019 23:18Источник: WADAАвтор: Гичунцев Артур

WADA не получило доступ к данным московской лаборатории до крайнего срока

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до установленного ранее дедлайна.

"Я разочарован тем, что извлечение данных не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года", – заявил глава WADA Крэйг Риди.

Напомним, 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

#wada (вада)#РУСАДА#риди крэйг
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