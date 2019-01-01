Себастьян Самуэльссон: Важно, чтобы WADA защищало чистых атлетов, а не мошенников

Олимпиада 01 января 2019 23:49 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что организация не предоставила доступ WADA к своим данным до 31 декабря 2018 года.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о последних новостях, связанных с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Когда WADA восстановило РУСАДА в сентябре, несмотря на то что не все критерии были выполнены, – это был настоящий удар для спортсменов. Президент WADA был на 100 процентов уверен: данное решение означает, что организация получит данные Московской лаборатории до 31 декабря.

Сейчас очевидно, что этого уже не случится. Это может означать только то, что РУСАДА снова должно быть лишено лицензии. Важно, чтобы WADA защищало чистых атлетов, а не мошенников. Если нет, то я не вижу у WADA будущего», – приводит слова Самуэльссона "Газета.Ru" со ссылкой на его Твиттер.

Напомним, 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.