Хайо Зеппельт: Президент WADA поставил не на ту лошадь, Россия не сдержала обещания - Советский спорт
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Олимпиада02 января 2019 07:12Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Хайо Зеппельт: Президент WADA поставил не на ту лошадь, Россия не сдержала обещания

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал заявление WADA по поводу отсутствия у агентства доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Риди плюс Россия. Глава WADA снова поставил не на ту лошадь. Россия не сдержала обещания, и это серьезное личное поражение для сэра Крэйга. И даже если Россия скоро предоставит данные, возникает вопрос: как WADA отреагирует на провал России после столь ярой защиты стратегии, не считая словесных протестов?», - написал Зеппельт в своем твиттере.

Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года.

Независимый комитет по рассмотрению соответствия на этой неделе получит документы от комиссии WADA, 14-15 января рассмотрит их, а затем даст рекомендации исполнительному комитету.

#зеппельт хайо#wada#РУСАДА#допинг#риди крэйг
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