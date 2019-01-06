Паунд сравнил требующих немедленного наказания России с толпой линчевателей

Олимпиада 06 января 2019 21:09 Источник: Inside The Games

Первый президент ВАДА Ричард Паунд сравнил тех, кто требует немедленного наказания России за нарушение срока предоставления данных московской антидопинговой лаборатории, с толпой линчевателей.

- Линчеватели — это недисциплинированные банды, преследующие одну цель - уничтожить кого-то без всякого правосудия. Большая часть реакции на неспособность России предоставить доступ к данным московской лаборатории к сроку, установленному исполкомом Всемирного антидопингового агентства в сентябре 2018 года, содержит все признаки толпы линчевателей.

Многие из тех, кто составляет толпу, знают или должны знать, что действуют вопреки установленным правилам. Какова их настоящая цель? Многие из них недостаточно знакомы с проблемами, чтобы иметь столь резкие взгляды, другие и вовсе не удосужились получить хоть какую-то информацию.

Этот процесс хорошо известен всему антидопинговому сообществу. Вызывает беспокойство тот факт, что ответственные организации настоятельно призывают полностью игнорировать этот процесс и побуждают других придерживаться аналогичной точки зрения.

Я родом из Канады, где существует уважение к верховенству закона. Это является прямой противоположностью власти толпы. Думаю, нужно больше внимания уделять тем, кто поддерживает эффект толпы, и возможным причинам их поведения.

Настоящая и конечная цель должна состоять в том, чтобы получить запрошенные данные, проанализировать их на наличие доказательств возможных случаев допинга, которые необходимо расследовать, и положить конец особенно грязной главе российской истории. Также необходимо сказать, что правила распространяются на все страны, - передает слова Паунда Inside the Games.

Ранее стало известно, что Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета призвала к немедленным действиям в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как российские власти не предоставили доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года.