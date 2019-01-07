Павел Колобков: Ждем приезда экспертов WADA, чей визит планируется 9 января - Советский спорт
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Олимпиада07 января 2019 18:56Источник: «РИА Новости»

Павел Колобков: Ждем приезда экспертов WADA, чей визит планируется 9 января

  • Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) за базой данных московской антидопинговой лаборатории планируется 9 января.

    - За последние три месяца совместно с WADA, РУСАДА и следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, - приводит слова Колобкова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

    Напомним, 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год.

    В январе WADA объявило, что российская сторона не предоставила доступ к данным московской лаборатории до согласованного ранее крайнего срока.

#допинг#wada (вада)#колобков павел анатольевич
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