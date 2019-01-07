Глава РУСАДА: Надеюсь, на этот раз эксперты WADA выполнят свою миссию - Советский спорт
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Олимпиада07 января 2019 21:38Источник: ТАСС

Глава РУСАДА: Надеюсь, на этот раз эксперты WADA выполнят свою миссию

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус – о повтором посещении в московскую лабораторию экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Искренне надеюсь, что на этот раз группа выполнит свою миссию и ее результаты удовлетворят WADA. Для рабочих процессов, о которых говорили разные лица до нового года, времени не осталось. Сейчас нужны результаты. Крайне важно, чтобы сейчас группа получила в полном объеме то, ради чего она прибудет в Москву, – приводит слова Гануса ТАСС.

Напомним, в декабре эксперты WADA дважды посещали Москву, однако не смогли завершить работу по извлечению базы данных, поскольку их оборудование не было сертифицировано российским законодательством.

#wada#РУСАДА#допинг#ганус юрий
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