Глава комитета WADA по соответствию считает критику Самуэльссона необоснованной

Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор считает необоснованными обвинения шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в адрес организации.

«Наш абсолютный приоритет - защита чистых спортсменов от мошенничества. И единственный способ доказать, что кто-то мошенничал - это получение доступа к базе данных. Мы не пытаемся найти «правовые лазейки, чтобы прикрывать мошенников». Мы должны быть уверены в том, что любая дисквалификация будет поддержана судом.

Мне жаль, что Вы считаете приемлемым обвинять меня в нехватке принципов, в неэтичности, в нечестности. Я считаю, что эти обвинения необоснованные», - приводит слова Тейлора ТАСС со ссылкой на текст письма главы комитета WADA, опубликованного журналистом BBC Дэном Роуном в Twitter.

Напомним, что ранее Самуэльссон раскритиковал решение WADA не отзывать немедленно аккредитацию Российского антидопингового агентства.

