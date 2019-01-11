Глава НОК Японии обвинен в подкупе перед выборами столицы ОИ-2020

Олимпиада 11 января 2019 13:22 Источник: Reuters Автор: Липкин Антон

Французская прокуратура занималась расследованием банковского перевода консалтинговой фирме из Сингапура.

Во Франции президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает Reuters.

Обвинения предъявлены финансовой прокуратурой Франции по делу о переводе заявочным комитетом Токио-2020 двух миллионов долларов, которые предназначались консалтинговой фирме из Сингапура Black Tidings.

Этой компанией руководит друг Папы Муссаты Диака – сына бывшего президента ИААФ Ламине Диака, который обвиняется в коррупции, отмывании денег, взяточничестве и пожизненно отстранен ИААФ.

В 2017 году по просьбе французских властей Такэде был допрошен японской прокуратурой, после чего официальные лица в Японии признали легитимность денежного перевода, который нельзя считать взяткой.

Добавим, что Такэде возглавляет Олимпийский комитет Японии с 2001 года.