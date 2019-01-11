Глава НОК Японии обвинен в подкупе перед выборами столицы ОИ-2020

Французская прокуратура занималась расследованием банковского перевода консалтинговой фирме из Сингапура.
Во Франции президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает Reuters.
Обвинения предъявлены финансовой прокуратурой Франции по делу о переводе заявочным комитетом Токио-2020 двух миллионов долларов, которые предназначались консалтинговой фирме из Сингапура Black Tidings.
Этой компанией руководит друг Папы Муссаты Диака – сына бывшего президента ИААФ Ламине Диака, который обвиняется в коррупции, отмывании денег, взяточничестве и пожизненно отстранен ИААФ.
В 2017 году по просьбе французских властей Такэде был допрошен японской прокуратурой, после чего официальные лица в Японии признали легитимность денежного перевода, который нельзя считать взяткой.
Добавим, что Такэде возглавляет Олимпийский комитет Японии с 2001 года.