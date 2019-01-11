Глава НОК Японии обвинен в подкупе перед выборами столицы ОИ-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олимпиада11 января 2019 13:22Источник: ReutersАвтор: Липкин Антон

Глава НОК Японии обвинен в подкупе перед выборами столицы ОИ-2020

Французская прокуратура занималась расследованием банковского перевода консалтинговой фирме из Сингапура.

Во Франции президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает Reuters.

Обвинения предъявлены финансовой прокуратурой Франции по делу о переводе заявочным комитетом Токио-2020 двух миллионов долларов, которые предназначались консалтинговой фирме из Сингапура Black Tidings.

Этой компанией руководит друг Папы Муссаты Диака – сына бывшего президента ИААФ Ламине Диака, который обвиняется в коррупции, отмывании денег, взяточничестве и пожизненно отстранен ИААФ.

В 2017 году по просьбе французских властей Такэде был допрошен японской прокуратурой, после чего официальные лица в Японии признали легитимность денежного перевода, который нельзя считать взяткой.

Добавим, что Такэде возглавляет Олимпийский комитет Японии с 2001 года.

#ои-2020#такэде цунэкадзу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта