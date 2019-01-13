Светлана Журова: Чтобы достигнуть прежнего уровня взаимопонимания c WADA, потребуется еще какое-то время

Олимпиада 13 января 2019 12:17 Источник: «Свободная Пресса» Автор: Спирин Дмитрий

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова - о повторном визите экспертов WADA в Москву.

- Были некие нюансы в предыдущем посещении, но раз они здесь, то, я думаю, договоренности были достигнуты. А иначе, зачем людям ехать сюда?

Наверное, немногие глубоко погружены в эти переговоры, там есть вещи, которые остаются вне широкого доступа.

Если эта база есть и будет передана, то уже за факт того, что это будет сделано, WADA вряд ли нас отстранит, или приостановит то, что уже было разрешено — двигаться вперед. Нам еще восстанавливать и восстанавливать все те позиции и взаимоотношения, которые были до того, когда мы были самой лучшей лабораторией в мире. Чтобы достигнуть прежнего уровня взаимопонимания, потребуется еще какое-то время.

Тем более, с WADA все непросто. Многие будут пытаться каким-то образом дискредитировать WADA, обвиняя их в предвзятости, договоренностях, что русские смогли что-то свое продавить, - рассказала Журова в интервью "Свободной прессе".

Ранее сообщалось, что WADA примет решение о статусе РУСАДА 22 января, после передачи базы данных московской лаборатории своим экспертам.