Заместитель гендиректора РУСАДА: По формальному признаку – да, мы не выполнили дату - Советский спорт
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Олимпиада15 января 2019 20:11Источник: Телеканал «360°»

Заместитель гендиректора РУСАДА: По формальному признаку – да, мы не выполнили дату

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая допустила, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию может отложить принятие решения по РУСАДА.

– Это сложный вопрос, поскольку заседание исполкома WADA назначено на 22 января. Поэтому все три варианта возможны – рекомендация о соответствии РУСАДА, о несоответствии и перенос вопроса. По формальному признаку да, мы не выполнили дату. По функциональному признаку работа сейчас идет. Содержательной части этой работы мы не знаем, поэтому возможно третье предположение с отсрочкой решения, – приводит слова Пахноцкой телеканал «360».

Напомним, что по условиям восстановления РУСАДА WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до конца 2018 года. Однако этого не произошло из-за несоответствия оборудования агентства российскому законодательству с точки зрения сертификации.

Добавим, что эти минуты комитет WADA по соответствию начинает второй и заключительный день работы. На заседании рассматривается вопрос о статусе РУСАДА.

#пахноцкая маргарита#wada (вада)#РУСАДА
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