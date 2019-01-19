Адвокат: МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018

Олимпиада 19 января 2019 15:47 Источник: ТАСС

Немецкий юрист Кристоф Вишеманн, курировавшей ряд дел российских спортсменов, заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед ОИ-2018 в Пхенчхане.

- МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты, - говорится в сообщении. - Фактически доказательств обвинений, выдвинутых (информатором WADA Григорием) Родченковым относительно событий в Сочи, нет. Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств, - цитирует Вишеманна ТАСС.

Напомним, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в 2017 году пожизненно отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян, с оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.