Михаил Дегтярев: Решение WADA справедливое, Россия проделала большую работу по борьбе с допингом

Олимпиада 22 января 2019 19:34 Источник: Телеканал «360°»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев – о решении исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

– Решение справедливое. Российской стороной проделана большая работа по борьбе с допингом, которая проходила во взаимодействии с международными спортивными организациями.

Мы надеемся, что эффективный диалог с WADA будет продолжен, и ситуация с пробами будет разрешена окончательно.

Впереди нас ждет восстановление репутации и утраченных позиций в международных федерациях, а это долгий и тяжелый процесс. В первую очередь, это касается легкой атлетики и паралимпийского спорта, где на основании собственных «дорожных карт» будут приниматься соответствующие шаги. Возвращение аккредитации РУСАДА является хоть и важным, но не единственным их пунктом, – приводит слова Дегтярева телеканал «360».

Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трехгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия WADA прибыла в Москву, однако не успела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого комиссией оборудования.