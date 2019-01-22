Павел Колобков: Приветствую решение WADA, и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества

Олимпиада 22 января 2019 19:47 Источник: «Советский спорт»

Министр спорта России Павел Колобков – о решении исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

– На протяжении последних нескольких месяцев мы все много и напряженно работали с экспертами и представителями WADA.

В тесном сотрудничестве между представителями WADA, Следственного комитета России, Министерства спорта Российской Федерации, РУСАДА, был обеспечен полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории в соответствии с решением Исполкома WADA от 20 сентября 2018 года.

Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным – к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать WADA.

Минспорт со своей стороны оказывал полное содействие, чтобы процедура передачи данных была максимально организованной, прозрачной и проходила в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Я действительно оцениваю нашу совместную работу как очень масштабную и конструктивную. Я приветствую решение исполкома WADA, и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта, – заявил Колобков.