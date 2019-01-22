Дмитрий Губерниев: Не сомневался, что все будет хорошо. Мы к этому шли, мы к этому пришли

Олимпиада 22 января 2019 22:14 Источник: Чемпионат.com

Комментатор Дмитрий Губерниев – о решении исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

«Я не сомневался, что все будет хорошо. Эта задержка, которая была в новогодние дни, носила только технический характер. Никакой сенсации не подошло. Мы к этому шли, мы к этому пришли. Надеюсь, что все, что мы передали, будет изучено, и никаких проблем не будет.

Перестанут ли нас прессовать? 50 на 50. Все зависит от того, найдут или не найдут. На данный момент все нормально. А беспокойства горячих голов по поводу дедлайна были серьезной проверкой на тему того, кому нужны сиюминутные скандалы. Тут как в «Крестном отце»: кто заявит о встрече, тот и предатель», – приводит слова Геберниева «Чемпионат.com».

Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трехгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия WADA прибыла в Москву, однако не успела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого комиссией оборудования.