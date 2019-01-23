В Японии перестанут продавать порнографические журналы перед Олимпиадой - Советский спорт
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Олимпиада23 января 2019 10:47Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

В Японии перестанут продавать порнографические журналы перед Олимпиадой

Крупнейшие сети супермаркетов Японии прекратят продажу порнографических журналов перед Кубком мира по регби и Олимпийскими играми. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Журналы будут выведены из продажи незадолго до старта Кубка мира по регби. Данное решение было принято, чтобы не портить имидж Японии перед иностранными туристами, которые посетят страну в связи со спортивными мероприятиями.

По мнению руководства супермаркетов, отказ от порнографии благоприятно скажется на атмосфере для женщин и детей.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года, Олимпийский игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

#ои-2020#Кубок мира по регби
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