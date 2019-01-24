WADA считает подозрительными более 2800 допинг-проб из Московской лаборатории - Советский спорт
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Олимпиада24 января 2019 15:34Источник: WADAАвтор: Спирин Дмитрий

WADA считает подозрительными более 2800 допинг-проб из Московской лаборатории

WADA опубликовало данные по количеству подозрительных записей в копии базы LIMS и по количеству опечатанных допинг-проб, хранящихся в Российской антидопинговой лаборатории.

Эти цифры стали известны из переписки комитета WADA по соответствию с руководством организации.Сообщается о 9453 «подозрительных» записях в копии системы LIMS и 2876 допинг-пробах, по-прежнему хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.

В своей копии базы LIMS (полученной осенью 2017 года от неизвестного информатора) у WADA находятся 9453 записи, не внесенные в систему ADAMS, то есть находящиеся в зоне подозрения в связи с потенциальным сокрытием их прежним руководством лаборатории. До 30 июня WADA должно сравнить свою копию базы LIMS с полученными в январе электронными данными Российской антидопинговой лаборатории, в том числе с данными аутентичной базы LIMS.

Также до 30 июня ВАДА должно определить, какие именно из 2876 допинг-проб, по-прежнему хранящихся опечатанными в Российской антидопинговой лаборатории, нуждаются в перепроверке.

#допинг#wada
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