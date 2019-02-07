Юрий Нагорных: Полностью победить допинг невозможно - Советский спорт
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Олимпиада07 февраля 2019 11:07Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Юрий Нагорных: Полностью победить допинг невозможно

Бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных прокомментировал борьбе с допингом в России.

«В целом события, которые разворачиваются вокруг нашей страны, вызывают сожаление. Речь не только о спорте. Но наше спортивное движение способно выстоять и преодолеть испытания, которые выпали.

Проделанная работа дает результаты. Повышенное общественное внимание, принятие дополнительных мер в антидопинговом плане, информирование спортсменов — все это сработало. Как показывает практика, полностью победить допинг невозможно, но минимизировать возможно», - приводит слова Нагорных сайт телеканала 360.

Напомним, Нагорных стал первой жертвой допингового скандала, запущенного докладом Ричарда Макларена. В октябре 2016 года он был освобожден от должности заместителя министра спорта страны.

#допинг
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