Российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде-2020 в Приморье - Советский спорт
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Олимпиада11 февраля 2019 11:21Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде-2020 в Приморье

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что заключительный этап подготовки команды к Токио-2020 пройдет в Приморье.

«В рамках подготовки сборной команды России к Олимпийским играм в Токио мы проработали вопрос о реконструкции стадиона при университете, расположенном на острове Русский.

Соответственно, сейчас готовится вся документация, бюджетные вопросы, расчеты, трансферы между министерством образования и министерством спорта. Все делается для того, чтобы в Приморье сделать базу для подготовки нашей команды к Олимпийским играм», – сказал Шляхтин в интервью агентству "Р-Спорт".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до сих пор не восстановила в правах ВФЛА, российские спортсмены выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.

#шляхтин дмитрий#ои-2020
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