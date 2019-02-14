Александр Марков: Спорту в регионах нужна помощь инвесторов

Олимпиада 14 февраля 2019 11:54

Министр спорта Краснодарского края рассказал о развитии спорта в регионе:

Министр спорта Краснодарского края Александр Марков, отвечая на вопросы «Советского спорта», рассказал о развитии спорта в регионе:

- Краснодарскому краю - и исторически, и благодаря олимпийскому наследию, очень повезло: здесь развивается огромное количество видов спорта: и керлинг, и конный спорт, и биатлон, и лыжные гонки, и многое другое. Без поддержки государства многое было бы невозможно. Но на серьёзный уровень не выйти без помощи инвесторов, - сказал заслуженный мастер спорта, министр спорта Краснодарского края Александр Марков.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.