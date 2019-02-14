Игорь Молодцов: Сегодня в регионах кипит реальная спортивная жизнь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олимпиада14 февраля 2019 11:50Источник: «Советский спорт»

Игорь Молодцов: Сегодня в регионах кипит реальная спортивная жизнь

Выступая в рамках Российскогоочинского инвестиционного форума в Сочи, генеральный директор ИД «Советский спорт» Игорь Молодцов рассказал о проектах первого спортивного СМИ России:

- Сегодня не все федерации готовы быть прозрачными, выполнять ту задачу, которая заложена в их уставе, то есть заниматься популяризацией спорта. «Советский спорт» предоставляет возможность рассказывать о своих проектах. Есть для этого многочисленные платформы, есть раздел на сайте «ССР - Советский спорт регионы». Кстати, уже немалое число регионов уже активно пользуются этим ресурсом, - рассказал Игорь Молодцов.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.

#Российский инвестиционный форум (Сочи)-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта