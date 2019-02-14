Игорь Молодцов: Сегодня в регионах кипит реальная спортивная жизнь

Олимпиада 14 февраля 2019 11:50 Источник: «Советский спорт»

Выступая в рамках Российскогоочинского инвестиционного форума в Сочи, генеральный директор ИД «Советский спорт» Игорь Молодцов рассказал о проектах первого спортивного СМИ России:

- Сегодня не все федерации готовы быть прозрачными, выполнять ту задачу, которая заложена в их уставе, то есть заниматься популяризацией спорта. «Советский спорт» предоставляет возможность рассказывать о своих проектах. Есть для этого многочисленные платформы, есть раздел на сайте «ССР - Советский спорт регионы». Кстати, уже немалое число регионов уже активно пользуются этим ресурсом, - рассказал Игорь Молодцов.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.