Фестиваль здоровья и северной ходьбы стартовал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Олимпиада 14 февраля 2019 13:35 Источник: «Советский спорт»

Ирина Слуцкая выступила в роли его организатора

Организатором фестиваля, который стартовал в полдень в районе Автодрома Олимпийского парка, выступил Добровольный физкультурный союз, возглавляемый прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Она приехала в Сочи специально, чтобы выступить куратором и участником события.

Около 700 ходоков подали заявки на регистрацию в фестивале. В программе – групповые мастер-классы, лекции врачей-ревматологов, воркшопы по технике северной ходьбы и специальные занятия при научном сопровождении специалистов кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации «Сеченовского университета» для людей с диабетом.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.