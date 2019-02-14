Фестиваль здоровья и северной ходьбы стартовал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олимпиада14 февраля 2019 13:35Источник: «Советский спорт»

Фестиваль здоровья и северной ходьбы стартовал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Ирина Слуцкая выступила в роли его организатора

Организатором фестиваля, который стартовал в полдень в районе Автодрома Олимпийского парка, выступил Добровольный физкультурный союз, возглавляемый прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Она приехала в Сочи специально, чтобы выступить куратором и участником события.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я приняла участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» Кто не знает, я уже более 4-ех лет развиваю Северную ходьбу на территории РФ. Занимаюсь с нашим старшим поколением, предлагая СХ как профилактику заболеваний, как один из видов физической активности для людей старшего возраста. Провожу фестивали здоровья #ходироссия Рассказала о том, насколько полезно ходить с палками! И еще, те кто живет в Сочи или просто приехал насладиться природой и погодой, приглашаю завтра на наш фестиваль, который стартует уже завтра в 11.00 на трассе #формула1 #иринаслуцкая #форумсочи #зож #севернаяходьба #физическаяактивность #здоровье #спорт

Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Около 700 ходоков подали заявки на регистрацию в фестивале. В программе – групповые мастер-классы, лекции врачей-ревматологов, воркшопы по технике северной ходьбы и специальные занятия при научном сопровождении специалистов кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации «Сеченовского университета» для людей с диабетом.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.

#Российский инвестиционный форум (Сочи)-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта