Фестиваль здоровья и северной ходьбы стартовал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Ирина Слуцкая выступила в роли его организатора
Организатором фестиваля, который стартовал в полдень в районе Автодрома Олимпийского парка, выступил Добровольный физкультурный союз, возглавляемый прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Она приехала в Сочи специально, чтобы выступить куратором и участником события.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я приняла участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» Кто не знает, я уже более 4-ех лет развиваю Северную ходьбу на территории РФ. Занимаюсь с нашим старшим поколением, предлагая СХ как профилактику заболеваний, как один из видов физической активности для людей старшего возраста. Провожу фестивали здоровья #ходироссия Рассказала о том, насколько полезно ходить с палками! И еще, те кто живет в Сочи или просто приехал насладиться природой и погодой, приглашаю завтра на наш фестиваль, который стартует уже завтра в 11.00 на трассе #формула1 #иринаслуцкая #форумсочи #зож #севернаяходьба #физическаяактивность #здоровье #спорт
Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)
Около 700 ходоков подали заявки на регистрацию в фестивале. В программе – групповые мастер-классы, лекции врачей-ревматологов, воркшопы по технике северной ходьбы и специальные занятия при научном сопровождении специалистов кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации «Сеченовского университета» для людей с диабетом.
Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.